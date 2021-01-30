【現場直播】指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為｜2021.01.30

平鎮某醫院今日出現本土案例，為部立桃園醫院確診病患至該院就醫時，待在同一候診區的陌生陪病男子。由於該男子是在1月23日接觸確診者，1月26日被匡列居家隔離，因此有3天的時間在外活動。專家表示，新冠肺炎的潛伏期最短2天，快的話25日就有傳染力，指揮中心掌握足跡後，應告知大眾。另該專家也認為，此案並不屬於院內感染，而應要稱為社區感染。對於整起桃醫群聚，必須要觀察到2月9日才能安心。

振興感染科主任李明政表示，此案並不符合院內感染的定義，院內感染的定義為住院病患48小時後受到的感染。另院內感染也需要涉及間接的接觸及醫療行為，例如環境污染造成，或是個案到醫院做治療過程中染疫，就算是院內感染。

李明政認為，此案是桃醫的確診者來到平鎮某醫院，和另一人接觸，導致另一個人確診，2人接觸的地點是剛好在醫院，源頭是桃醫，應定調為社區感染。若這家醫院再爆出未被匡列者的感染，那就算是真正的院內感染。

由於案908是在1月23日到平鎮某醫院，1月26日被匡列居家隔離，等於有3天的時間在外活動。對此李明政表示，新冠肺炎出現症狀前就有傳染力，這位個案至今無症狀，有無傳染力較難定義，但還是有傳染的機會。新冠肺炎的潛伏期為2-7天，快的話在接觸後的第3天就有機會傳染他人。因此，指揮中心在掌握足跡之後，應對外公布。對此發言人莊人祥今午表示，會在評估之後公布足跡。

至於今日新增的家庭群聚，李明政表示，護理師案863一個人傳染給5個人，明顯比桃醫群聚的其他個案多，代表病毒的傳染力很強。由於先前確診的家庭成員中有常接觸不特定對象的摩斯漢堡員工，接下來還要觀察是否還有其他案例出現。

李明政表示，社區感染前，必定先發生家庭群聚，指揮中心的防火牆要夠大、夠廣、夠厚，防火牆才不會被撐破。桃醫群聚案原本連5天0確診稍微令人安心，但現在又有案例出現，代表還需要再觀察，要從最後一名被匡列的個案的隔離日起觀察14天，也就是案908被隔離的1月26日起算，2月9日才能安心。

(中時 )