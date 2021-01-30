新北市板橋警分局為提升見警率，防制交通事故發生，加強事故肇因防制專案自110年1月28日起至2月3日止。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局為提升見警率，防制交通事故發生，加強事故肇因防制專案自110年1月28日起至2月3日止。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局為提升見警率，防制交通事故發生，加強事故肇因防制專案自110年1月28日起至2月3日止。

據統計，自今年元旦至26日止新北轄區共發生死亡事故 16 件、17 人死亡、8 人受傷，經分析主要肇事原因以未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、未注意車前狀況、機車行駛禁行機車道等項目居多；另正值歲末，民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況。

板橋警分局分析，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常為搶快，不遵守號誌指示，缺乏路權觀念，常見 在設有號誌管制路口因汽機車闖紅燈或行人違規穿越道路而發生事故。

加上已近年終歲末國人有尾牙餐敘及喝春酒的習慣，易有酒駕情形，且近期連日陰雨，晨昏光線不佳、視線不良，更易生事故，板橋分局呼籲駕駛人除應遵守「酒後不開車」外，更應遵守「慢、看、停」原則，行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身安全。

板橋警分局期能藉由提升見警率防制事故發生，也會廣泛運用社區治安會議、社群媒體、LED跑馬燈等多元管道加強宣導交通安全，從執法及宣導雙重手段建立民眾用路觀念，提升用路人交通安全。

(中時 )