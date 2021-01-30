一名網友在超市賣水梨的架上發現有趣的藏頭詩，該招牌將水梨寫作「雪梨」，用7行文字顯示出一句話「你、剛、恭、即、我、春、妝」，與近來有名的廣告台詞相似，笑翻眾人，許多網友則笑說「店員人才啊」、「店員中文系？」「大家都變成珍妮佛羅培茲了」。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，照片中疑似是一間超市販賣的水梨，但商品的招牌竟寫著大大2字「雪梨」，接著是7行文字，且每行文字的第一個字都放大、加粗，原來這7行文字就是一個藏頭詩，表示「你、剛、恭、即、我、春、妝」呼應最近很火紅的手遊廣告。

一名網友在超市賣水梨的架上發現有趣的藏頭詩，該招牌將水梨寫作「雪梨」，用7行文字顯示出一句話「你、剛、恭、即、我、春、妝」。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

原PO看到後笑著直呼「我大老遠跑來就為了PO這篇」。原來近來一則手遊廣告相當爆紅，該廣告找來美國明星珍妮佛羅培茲，與廣告中的店員「雪莉」對話，她說「嘿！雪莉，妳剛攻擊我的村莊？」此句台詞因而爆紅；而「雪莉」跟「水梨」發音相似，才讓此水梨招牌變成如此有創意的方式呈現。

許多網友則留言說，「大家都是珍妮佛羅培茲了」、「推藏頭」、「店員人才啊」、「給這員工加薪阿，太成功的宣傳了」、「你大費周章寫這篇就只為了『你剛恭即我春妝？』」「雪莉、雪梨，差一隻雪麗沒有上場」、「太有創意了」、「店員484中文系」、「你也為此而來？」「但不同字要聯想有點難度」。

(中時新聞網)