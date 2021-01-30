高雄市議員黃捷罷免案，今舉行公辦電視罷免說明會，黃捷表示，希望2月6號大家都可以投下不同意票，讓她繼續為鳳山鄉親服務。罷捷案領銜人劉辰芳則表示，黃捷在議會表決瘦肉精零檢出落跑，明顯和競選時喊捍衛鳳山人健康有所不同。對於將進行罷免投票，前高雄市立委參選人吳佩蓉直言，罷免案很可能出現2種結局。
吳佩蓉今30日在臉書分析罷捷案，她指出，高雄政壇上藍綠現任基層民代並不樂見雙方對立局面不斷升高，因為距離議員初選還有一年，沒必要啟動樁腳與糧草，打一場對自己未必有利的戰爭。
她分析指出，罷免案「第一種結局」將可能出現「同意票少於25%門檻，同意多於不同意」，若是這個結果，是最能符合各方利益，高雄的挺韓支持者有了宣洩情緒的出口，罷韓團體獲得進軍政壇的票源基礎，黃捷稍有皮肉傷(被鳳山民意驚嚇到)；藍綠陣營沒有耗去資源。
至於「第二種結局」，將可能出現「同意票少於25%門檻，不同意多於同意」，她認為日前蔡英文總統表態挺黃捷，形同激化對立，加上黃捷支持者多屬年輕人，原先觀望的族群，在罷捷成為全國矚目焦點後，同儕口耳相傳下，投票意願可能轉趨積極，出來投下票，也很可能會有綠營支持者出來投下不同意，「蓋火鍋」的機率將大大提升。
(中時新聞網)
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