新冠肺炎疫情延燒，部桃群聚今又新增4例相關確診者，甚至出現部桃群聚首例死亡病例，台北市長柯文哲提出4點建議，現在不是吵架的時候，應檢討醫院是否建立分艙、分流、專責、輪調的制度，別讓醫護拿步槍打坦克。

柯文哲表示，2003年和平醫院該不該封院、誰下令封院？檢討本身沒有錯，自己也常反省「若重來一次，怎樣做可以更好？」然而當前吵和平封院，看到不是真心反省改進，而是指責別人、打擊對手。

柯文哲指出，部桃爆發院內感染，今天又新增四例本土，還有一位護理師的婆婆不治。危機根本還沒解除，怎麼忙著翻舊帳？此刻最該問的是「醫院有沒有確實做好分艙、分流、專責、輪調 」，給予第一線的專責醫院足夠的人力、物力、裝備、支援。

柯文哲說，針對分艙，收治這些具有高度感染風險的病患，就不可以和其他病人混在一起，要一區一區隔開，動線嚴格分流，各區的醫護人員也不可混在一起吃飯、更衣。

柯文哲強調，防疫醫生要專責，不能照顧完確診病人，再去看門診、上刀，增加交叉感染風險。最後一定要輪調，和平醫院除了目前病房18位護理師以外，還要再找人輪流進來訓練，要讓可運作人力達到40個人，避免醫護被隔離時，病房會因無後備人力而被迫關閉，建立輪調制度，才能使醫護足夠休息。

柯文哲認為，國家交付醫院這麼重要的任務，一定要給錢、給人、給裝備，不是給你一把步槍，就叫你上前線打坦克。

柯文哲表示，從SARS到新冠肺炎18年來，我們因從失敗中記取教訓，才能有如此防疫表現，但萬不可心存僥倖，須一再反覆檢視流程，才能讓防疫體系更強大，而醫護人員還在前線作戰，「現在，不是吵架的時候！」

(中時 )