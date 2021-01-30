魚池鄉九族文化村，櫻花樹下的饗宴。（廖志晃攝）

九族文化村在櫻花祭期間，將推出櫻花茶會。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花季，將延續到3月上旬。（廖志晃攝）

九族櫻花祭期間，推出限定櫻花便當。（廖志晃攝）

九族文化村與中央氣象局、農業試驗所合作，預測櫻花將在農曆春節後全面盛開，花期可延續到3月初；時值防疫期間，民眾不必出國，也能欣賞繽紛多彩的櫻花，在開闊的森林綠地間賞櫻，更有益身心健康。

九族櫻花祭邁入第21年，30日開鑼授旗，包括日月潭國家風景區管理處長簡慶發、南投縣風景區管理所長張昭貴、及魚池鄉劉啟帆等人，都共襄盛舉；九族文化村種植5000多棵櫻花，也是國內唯一獲得日本賞櫻協會認證的海外賞櫻名所。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，日前經過幾波寒流催化，讓櫻花結的花苞更多更密實，園區數量最多的八重櫻結苞花況，符合中央氣象局結合農委會農試所的櫻花前線觀測預報，進入5％的始花期，因此預估在2月10日進入50％的最佳賞花期，遊客可以關注九族櫻花即時花況轉播，掌握最佳出遊賞櫻時機；九族除了山櫻、桃紅色八重櫻，還有粉白色的吉野櫻和粉紅色的富士櫻依序綻放，花期可以延續到3月上旬。

因此，九族櫻花從祭即日起到3月7日，其間推出兩波特價優惠，分別是過年前和3月都有特價680元含纜車、遊園一票玩到底；2月6日到3月7日期間，園區延長開放到晚上，讓遊客欣賞令人驚艷的台灣第一夜櫻盛況，體驗日夜不同的櫻花風情。

今年九族櫻花祭，推出櫻花市集、櫻花茶會、詩人朗詩會、YOSAKOI舞蹈快閃、太鼓表演以及最具特色的夜櫻、夜舞祭。其中，與魚池鄉公所合作的櫻花茶會、小農市集和詩人與咖啡的對話等，已成九族櫻花祭特色，櫻花茶席將在2月21日和2月27日舉辦，保留茶席請預約；詩人與咖啡的對話則是在2月28日，打卡免費喝咖啡。

九族今年推出3種款式櫻花便賞，讓遊客悠閒的在櫻花樹下，享受浪漫野餐；並且首度推出限定日期、限量接受預約，在櫻花林享用的「櫻式下午茶」。

黃瑞奇表示，因疫情國境封鎖，民眾不能出國，開闊的戶外賞櫻旅遊行程，勢必吸引熱潮，九族文化村防疫也將從嚴從密，增加3倍的消毒頻率；櫻花祭期間還有門票折扣等各種優惠陸續推出，請遊客上網查詢。

(中時 )