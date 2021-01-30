電玩零售商GameStop 等股價近期狂飆，美國上演散戶鄉民打垮對沖基金，在全球引起熱烈討論。隨著這宗「水餃股逆襲」幕後一大核心人物曝光，後續發展仍值得關注。

● 到底怎麼回事

英國廣播公司（BBC）指出，GameStop是一家美國電子遊戲零售商，在講求網絡串流的年代，GameStop仍專門售賣實體電子遊戲，令它業務表現難以跟上時代，2019年虧損7.95億美元。

但GameStop的股票最近幾天一夕暴漲，原因是一些散戶投資人利用有美國版Ptt之稱的Reddit論壇組織發起，購入GameStop股票令股價上漲，破壞這些嘗試做空GameStop投資基金公司的計劃。結果導致部分對沖基金公司被迫趁股價未到最高時購回股票止血，其中一家公司Melvin Capital據報需動用20億美元彌補損失。

除Reddit，電動車公司特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）也推文聲援並附有Reddit討論區的網絡鏈接，為事件推波助瀾。

「華爾街日報」報導，GameStop的股價在1月27日大漲135%，一度來到每股347.51美元的破紀錄新高，雖然後來回跌，但在散戶力挺下，股價今天又站回325美元，月線狂漲16倍。GameStop今年初股價僅約18美元。

其他還有像是一度陷入破產危機的全球院線龍頭AMC等多支「水餃股」，也在這波散戶逆襲下股價暴漲，AMC單月股價漲幅逾5倍，美國鄉民散戶於Reddit等網路論壇串聯拉抬、積少成多的買盤徹底擊退空方大戶。

在多家對沖基金做空GameStop蒙受巨大損失後，包括羅賓漢（Robinhood）等熱門券商祭出限制措施盼讓市場降溫，但此舉引發股民不滿並興訟索賠。

● 幕後大神遭起底

「華爾街日報」取得獨家訪問後披露，帶頭發起這場水餃股逆襲者，是來自麻州的34歲財務顧問吉爾（Keith Gill）。有個兩歲女兒的吉爾近期才離開美國萬通人壽保險（MassMutual）行銷部門，其實對金融理財有一定認識，並非「素人散戶」。

包括路透社等外電指出，吉爾在社群媒體上有兩個身份，一個是在YouTube上的帳號Roaring Kitty，另一是Reddit論壇WallStreetBets社群上的帳號DeepF***ingValue。

綁著紅頭帶、蓄及肩長髮的吉爾表示，他沒料到會弄成對美股如此翻天覆地，也沒想過要吸引國會、證監機構、媒體與廣大投資人注意，「其實這件事重要性不在於我，我只是支持散戶投資人，讓他們也能發聲」。

吉爾27日貼出自己的經理帳戶截圖，顯示單日從GameStop的股票與期權就賺進2000萬美元，雖然隔天他貼出損失1500萬元的截圖，但華爾街日報28日查閱他的經理帳戶E*Trade後，發現帳戶價值3300萬美元，除GameStop股票與期權外，還有數百萬美元現金。

● 白宮與證管部門關切

法新社報導，華爾街的散戶與對沖基金的史詩之戰，頗有10年前「占領華爾街」運動的味道，但特定個股狂飆引發白宮擔憂股市遭操縱，且美國證券管理委員會（SEC）也恐得介入調查。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「經濟團隊裡包括財長葉倫（Janet Yellen）與其他人，都在密切關注。這也提醒我們，股市並非衡量經濟體質的唯一指標。」美國證管會27日晚間也發表聲明，表示正在監看後續發展。

一些律師表示，像吉爾與一些鄉民散戶號召買進GameStop拉抬股價一事雖會引來證管會關切，但不清楚是否構成觸法。

曾在美國證管會擔任強制執行工作的律師法倫克爾（Jacob Frenkel）認為，本案就是有無涉及發布不實資訊誘使他人購買股票。

● 事件意涵

路透社指出，一名散戶鄉民感謝吉爾發起這次「水餃股逆襲」，稱讚他說服許多人不光買還要持住相關股票，「您的例子名符其實改變了數以千計普羅大眾的生活」。

有券商認為這會產生骨牌效應，券商日後恐將考量客戶，是否有能力買進股票回補空頭部位問題。

BBC指出，有人形容這次只是部分人的「暴富」計劃，但也有聲音留意到參加這次行動的網友有種「報復」心態，目標是被視為賺取暴利的金融機構，Reddit的討論內容也不乏針對「嬰兒潮」世代的批評，指這些中老年人控制著社會大多財富，對年輕一輩並不公平。

投資公司VanEck分析員派屈克李伊（John Patrick Lee）也認為，GameStop的事件反映新一代與華爾街這種老牌金融建制體制的衝突，「我不認為這會是曇花一現」。

(中央社)