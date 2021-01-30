由大陸知名影片分享網站bilibili（簡稱B站）主辦的BLS頒獎典禮日前圓滿落幕，還意外捧紅了一位原本默默無聞的美女主播「早乙秋秋子」。一向以可愛蘿莉雙馬尾造型示人的早乙秋秋子，日前就因為紅毯真面目與她平日上傳的美照嚴重不符，慘遭大陸網友製成死亡對比照在各大群組瘋傳，成為另類網路紅人。

早乙秋秋子是標準的童顏美女，還時常在網上PO出她各種養眼的cosplay照，微博吸引超過7萬粉絲追蹤，日前更收到了B站頒獎典禮的邀約，讓她開心地在網上PO出雙馬尾自拍美照，向粉絲約好「紅毯見」。

這是早乙秋秋子在紅毯受訪的模樣。(取自陸網)

然而恐怕連早乙秋秋子本人也沒想到，她接下來現身紅毯的照片，竟然會流傳在各大論壇、群組中。原來早乙秋秋子少了修圖軟體的輔助，真面目實在與平日上傳的美照差很大，臉蛋整整大了一倍，乍看下根本是兩個人！

早乙秋秋子時常在社群網站上分享她的cosplay辣照。(取自早乙秋秋子微博)

早乙秋秋子的死亡對比照，更吸引陸網友前往她的微博留言，恭喜她終於紅了，「你好，我在群裡，看到一張對比照，一張死亡對比照，俺本來想給大夥看一下的，為啥妳這裡不讓發圖片了？順便問問那個對比中是妳真實的本人嗎？」、「是大明星了」、「恭喜女明星」。

早乙秋秋子事後拍片自嘲，在頒獎典禮認識很多美少女，她們真人都比網路上好看，只有她是網騙。(取自早乙秋秋子B站影片)

對於自己的意外爆紅，早乙秋秋子也以高EQ幽默回應：「該死的互聯網。」同時也向酸她的網友喊話：「憑一張惡意截圖就能被帶節奏的人什麼成分我就不說了吧。」之後還特地將此次頒獎典禮之旅，製成影片上傳網站，自嘲是「網騙出行上海記」。

(中時新聞網)