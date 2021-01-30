位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間發生大火，除了被重罰500萬元，高雄市政府進一步勒令聯成林園廠全面停工，高雄市政府30日下午並與經濟部組成聯合稽查小組，前往聯成化工進一步的了解狀況，並於2月1日起展開林園工業區廠商總體檢作業。

高市府30日表示，高雄市長陳其邁指示環保局，除了先依空污法重罰聯成化工500萬元外，也已下令要求該廠全面停工，需經高市府聯合稽查小組複檢後，才可以復工。

高市府指出，30日下午，高市府相關單位已與經濟部組成聯合稽查小組，前往聯成化工進一步的了解狀況，並於2月1日起展開林園工業區廠商總體檢作業。 高雄環保局表示，中央由經濟部由曾文生次長率工業局等官員，召開聯合稽查小組第一次會議，高雄市政府由楊明州秘書長率勞工局、消防局、經發局、環保局長共同出席與會。

會中決議，林園工業區內所有廠商的聯合稽查將分三階段進行。第一階段從2月1日開始，對象主要為近一個月來發生工安事件及因緊急排放造成空污的四家廠商；第二階段對象針對林園工業區近三年內發生過工安事故的廠商；第三階段則為其他的石化工廠。第一階段執行成果會於2月9日之前對外說明。

對於29日晚間的聯成化工林園廠火警，高雄環保局指出，初步查處製程火警事故燃燒質物為鄰二甲苯、正丁醇、以及鄰苯二甲酸二異壬酯，因燃燒火勢猛烈及持續2個多小時，並產生大量濃黑煙。

(工商 )