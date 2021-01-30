許多行業都存在一定的危險性，要是在工作期間一個閃神，就可能賠掉自己寶貴的性命，日前一名修窗師傅前往民眾住家服務，他必須在沒有任何防護之下，爬到8樓的外牆修窗，但價格卻讓客戶嫌太貴，讓師傅相當無奈，網友看了也紛紛替他抱不平。

該名師傅在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他必須爬到8樓外牆固定門窗，零裝備站在壓縮機上面執行工作，因過程十分危險，多加價500元，孰料這卻讓客戶嫌貴，讓他無奈直呼：「我們做工就是命賤啊！管你危險不危險？難怪台灣年輕人沒有人願意學習工程！」

修窗師傅強調，在施工前就已經先報價，並不是事後才追加，雖然價格是雙方你情我願，他未穿防護也是個人問題，不過當聽到業主這句話，不免讓人感覺自己的專業不受尊重，師傅也曾建議請吊車比較安全，不過顧客認為沒有必要，希望他能自行處理就好。

貼文曝光後，網友紛紛留言聲援「業主這麼厲害！自己來囉」、「加2000我都不做了！何況你才加500」、「一樣同行，懂你的心情！都是貪圖便宜的外行！不考慮一下自己住幾樓」、「別讓自己的生命廉價到只剩500，尤其在這不尊重專業的台灣，你值得更好的對待」。

(中時新聞網)