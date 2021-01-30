新竹市水源里長黃金海日前病逝，由於本屆里長任期未過半，將依選罷法規定在3個月內完成補選，此次一共有3人登記，號次分別為1號周漢章、2號黃源甫，3號曾翰揚。3人在30日當天經里民投票後，由25歲的曾翰揚以821票當選，將成為新竹市最年輕的里長。

此次水源里里長缺額補選選舉人人數計3198人，投開票所為水源社區活動中心、聖母廟、水源里集會所3個地點，30日下午4時投票截止後，開票迅速，經統計實際投票數為1580票，其中曾翰揚以過半數821票，當選新任水源里里長。

新竹市選委會表示，在下午4時截止投票後，隨即進行開票作業，經統計周漢章584票、黃源甫166票、曾翰揚821票，有效票1571票，無效票9票，投票數1580票，投票率49.41％。選舉結果以新竹市選委會公告為準，當選名單將於6日前依法審定後公告。

當選人曾翰揚為市議員曾資程的兒子，選戰期間父子倆攜手齊拚選戰。「青年參政、承擔責任」是曾翰揚參選主軸，他期待用熱情、活力、創意融入地方公共事務，在歷任里長奠定的基礎上，打造宜居優質社區，運用行銷專長，讓水源發光發熱。

新竹市選舉委員會指出，預計2月3日經選委會會議審定確認當選名單，6日公告、7日就職。另外，任期為補足此次第21屆里長任期，直到明年的12月24日。

(中時 )