近年來台灣YouTuber越來越多，但要有特色才能長久，有一名正妹網紅「超直白」就以大方分享整形經驗，及大聊兩性私密話題也不害羞圈粉無數，不時也會在社群平台曬性感照，人氣持續攀升；日前超直白去酒店應酬就被酒店妹的一些舉動惹怒，事後罕見在IG飆罵，甚至還被她們誤以為同行讓她感覺超差。

超直白日前和男友一起參加公司尾牙，特地穿了一套黑色性感小禮服，打扮得比平常更嬌媚，也在IG曬出和男友甜蜜同框照；但過不久她便在IG限時動態，說出尾牙結束後應酬遇到的糟糕事，從字句中看出她相當憤怒。

超直白怒揭酒店小姐無禮舉動。(圖/ 摘自超直白IG)

她說自己一如往常去酒店應酬，但可能因為尾牙的穿著，居然遭到酒店小姐誤會，跑到她身邊問她是不是同行的，還當她的面在她男友耳邊說一些有的沒的，讓她當場傻爆眼；接著更忿忿不平地揭露酒店小姐的無禮舉動，酒店小姐撞到她或是把酒翻灑到她腳上，連一句道歉都沒說就走開，超直白對此感到不被尊重，狠批「今天不管妳是什麼職業，基本對人的尊重也應該要有吧」。

超直白對於這次應酬簡直快氣炸，她也說到自己原本想要拍攝酒店相關題材，告訴外界酒店小姐的辛苦，但沒想到一些小姐對女客人非常不尊重，害她很受傷；她最後更撂下狠話，「對自己沒禮貌的人，我也沒必要對妳們禮貌，以後誰再這麼沒品我真的不會再忍了」。

(中時新聞網)