台南市長夫人劉育菁出席佳里禮化社區寫春聯活動。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

六甲恒安宮也舉辦現場揮毫寫春聯活動。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

再過2個禮拜就是農曆春節，年味漸濃，台南市後壁區、六甲區、麻豆區、佳里區等地不約而同，在今天都舉辦揮毫送春聯活動，其中六甲區主祀天上聖母的恒安宮還推出文創品，將Q版媽祖圖案套用在口罩上，現在防疫是主流，媽祖口罩象徵「有神罩著」，很受信眾歡迎。

後壁頂長社區將書法寫春聯結合搓湯圓活動，好吃又好玩，頂長社區現在就有粨面宋江公園、江水伯花園2座花園，目前由成功大學及台南藝術大學師生進駐，協助改造長短樹公園，社區理事長蕭國瑞預告過年後就會完工，未來成為農村創意的交流場域。

佳里禮化社區則舉辦保命防「跌」宣導活動，提醒長者小心跌倒帶來的傷害，包括南市社會局長陳榮枝、佳里區長朱雅宏都到場向民眾拜早年，市長夫人劉育菁也到現場發送市長黃偉哲的過年紅包，也肯定禮化社區理事長李黃麗敏奉獻，帶領社區、服務里民。

麻豆區的送春聯活動搭配人流管控進場，確保民眾社交距離，現場並備有酒精消毒、額溫測量及實名制登記，做足防疫準備，在緊繃疫情中，為民眾帶來新春氣息。

(中時 )