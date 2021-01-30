員林市大明里原本的蜀葵花田，今年不種蜀葵花，但改種波斯菊，兩處花田合計逾1.5公頃，其中一片已盛放火紅色花海，與不遠處的落羽松樹林相互輝映。（謝瓊雲攝）

員林南區公園蜀葵花田的波斯菊預計到新春期間花況最佳，適合民眾在防疫期間來走春賞花，白天賞花，晚上還可以到市區賞花燈。（謝瓊雲攝）

員林南區公園蜀葵花田的波斯菊預計到新春期間花況最佳，適合民眾在防疫期間來走春賞花，白天賞花，晚上還可以到市區賞花燈。（謝瓊雲攝）

一整片火紅，超美！員林市大明里蜀葵花田成為絕響，今年春天將轉移到西區大埔里盛開；不過近日有眼尖民眾發現蜀葵花田，已變身一大片的浪漫橘紅色波斯菊花海，迅速成為拍照、打卡的熱門賞花祕境。

位在員林市大明里南區公園南方的蜀葵花田，和隔鄰幾處收割稻田，已開滿橘紅色波斯菊，加上不遠處的小片落羽松林，在上午、黃昏時刻的陽光照射下，火紅與金黃相互輝映成趣。

員林市連辦7年的蜀葵花季，每年春天吸引上萬人潮賞花，花田帶動大明里社區活動中心的市集商機成為熱門景點，還有業者在附近打造琉璃仙境休閒農場景觀餐廳；今年傳出首度換區舉辦，一度在地方上引來幾家歡樂、幾家愁的喟嘆。

緊鄰員林市南區公園的蜀葵花田占地0.8公頃，往年農民地主僅在夏天播種，二期稻作收割後即交給公所種下蜀葵花種子，今年雖不再種蜀葵花，但公所主動補助田間管理費，鼓勵並輔導農民利用割稻後裡作期，種下大片波斯菊，開放民眾免費參觀。

員林市公所農經課長林琬婷表示，鼓勵大明里收割稻田種植波斯菊，原蜀葵花田與另一處約0.6公頃種植時間相差1個月，靠近落羽松林的花田正盛開，而原蜀葵花田所在處的波斯菊，預計新春期間花況最美，波斯菊花期很長，預計1期稻作開始前才會耕鋤；歡迎各地民眾防疫期間，不忘到戶外來走走，白天賞花、夜間到市區賞花燈。

(中時 )