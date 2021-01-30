玉里鎮及富里鄉的水稻秧苗飽受寒害，紛紛出現葉片黃化、枯萎，甚至生育不良等災情。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

月初寒流來襲急凍全台，除了高山降雪，平地也冷到破表，玉里鎮及富里鄉的秧苗、瑞穗鄉的鳳梨花紛紛出現葉片黃化、枯萎等寒害災情；縣府勘災啟動災害救助程序日前已獲核定，水稻秧苗救助金額為每箱12元、鳳梨花則為每公頃6萬元，盼能幫助農民度過難關。

每年1月底、2月初為第一期水稻育苗及鳳梨花採收時期，是農友展露笑顏的時刻，然而元旦接連3波寒流來襲，許多水稻秧苗不敵低溫，出現葉片黃化、枯萎及生育不良跡象，而鳳梨花果實冠芽的葉片也有零星變色斑塊。

花蓮縣府農業處長吳昆儒說，已確認富里鄉及玉里鎮秧苗場、瑞穗鄉鳳梨花受凍，災損程度包括，富里、玉里秧苗場受寒害面積約在0.1至0.13公頃間，災損3成；鳳梨花受害面積2公頃，受損3成5，日前已發文建請農委會公告救助。

農委會29日公告花蓮縣農業災損辦理現金救助，自本月30日起至2月8日止，共計10天，玉里鎮及富里鄉救助作物品項為「水稻秧苗」，救助金額每箱12元；瑞穗鄉（興南段及溫泉段）救助作物品項則為「其他短期切花（鳳梨花）」，救助金額每公頃6萬元，符合救助資格農友可前往耕作所在地的鄉鎮公所申請。

此外，秀林鄉山區桃子的災害救助受理期限僅至2月1日止，農業處提醒符合申請資格的農友，可儘速前往秀林鄉公所申請辦理，救助額度為每公頃7萬5000元。

(中時 )