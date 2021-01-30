春節將至《粉紅色時光》劇情十分應景，劇中吳念軒、方志友和長輩們圍爐的橋段，被拱合唱一首〈恭喜恭喜〉助興，沒想到吳念軒頻頻走音，意外被大家發現是個音痴，笑翻全場。幕後花絮中，身為歌手的方志友一個音一個音慢慢幫吳念軒對，唱完便笑說：「有些事情可能不能勉強。」

除了方志友，《粉紅色時光》中其他演員也不乏擁有歌手身份，如陳彥允、嚴正嵐、鄭怡等等，在歌手面前唱歌，吳念軒不會彆扭，自信表示：「唱歌就是唱開心的，如果能藉此讓大家開心一下也很好！」並透露有機會也想發片當歌手：「鄭怡姐的歌曲大家都耳熟能詳，我也想用歌聲來感動人心，找機會要向鄭怡姐請教歌唱技巧。」

春節期間，方志友和吳念軒打算讓自己放假充分休息，為之後的作品做準備。方志友笑說：「雖然目前還沒有安排，但不是在家就是在往朋友家的路上。」以往都去餐廳吃年夜飯的她，今年也決定做點改變在家叫外燴：「我會把家裡稍微佈置一下，女兒很期待要跟我一起佈置家，度過一個美好的除夕夜。」《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；每周日晚間9點於 MOD TVBS 精采台播出。

農曆新年將至，《粉紅色時光》演員也應景在劇中圍爐。（TVBS提供）

王耿豪拱吳念軒、方志友合唱。（TVBS提供）

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