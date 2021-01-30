大陸杭州於2019年傳出一位女子落水身亡的意外。對於女兒的身亡，她的父母雖然在鏡頭前表現出難過崩潰的模樣，但卻也被捕捉到重男輕女的一面，他們甚至強逼女兒生前的公司支付賠償費用，將這件事情直接鬧上檯面，讓不少網友看清這對父母的嘴臉。

根據《網易新聞》報導指出，1996年出生的洛洛（化名），生前在一家網路公司擔任美術設計。但是她在2019年10月17日時，疑似遇到錢塘江漲潮，當時正在附近散心的洛洛，就這樣被捲入江水中溺斃。而洛洛的父母在知道女兒身亡之後，不管警察將這起事件定調為意外，硬是找到洛洛生前任職的公司，要求公司賠償，甚至直言要公司同事募資捐款給他們。

原本公司方面也基於人道主義，同意給洛洛父母一筆撫恤金，原本定調在人民幣2萬元，但在洛洛父母與親戚的要求下，最後決定為人民幣6萬元，雙方並且簽屬協議書與收據。但雙方才談妥三天，洛洛的父母突然反悔，要求公司再補上人民幣35萬元的撫恤金，連同先前的6萬元，共計人民幣41萬元。而當洛洛的父母表示這筆錢要給兒子當作買房的頭期款後，不僅公司老闆與陪同協調的警察傻眼了，整個網路也全部都炸了。

接著，不少媒體開始大量曝光洛洛父母重男輕女、用著荒誕的理由來無理的索賠的畫面，就連洛洛生前的同事、朋友，都在網路上爆料洛洛生前其實受到父母很大的壓力，除了不斷對洛洛索討金錢外，甚至曾經發生過洛洛大部分的薪水，都被拿去貼補家用與弟弟的花費。而洛洛父母在調解中指控，是工作壓力大導致女兒意外身亡，但公司的老闆則拿著洛洛的微博，表示洛洛壓力大的原因，是她的父母。

除了與洛洛生前的公司索討賠償外，洛洛的父母也找到洛洛的男友要求賠償，當時對方的存款僅人民幣1.22萬元，就拿出了其中的1萬元給洛洛的父母。最後，洛洛生前的公司選擇息事寧人，與洛洛的父母協議以人民幣16萬元作為補償，洛洛的家人才終於罷休。

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(中時新聞網)