小樂（左）新歌MV邀李佳穎合作拍攝。（傳奇星娛樂提供）

吳思賢（小樂）新歌〈我給的〉邀請韋禮安製作，兩人八年前因韋禮安〈因為愛〉的MV結緣，當時出道兩年的小樂正是MV男主角，這次藉由小樂新歌「再續前緣」，合作起來格外舒服及有默契！仰慕韋禮安創作已久的小樂，形容韋禮安本人就像「圖書館」般，能挖掘到許多音樂寶藏：「他毫無保留地傾囊相授，非常懂我的需要跟需求，讓我從中學到很多，甚至連調整呼吸、收放喉嚨控制聲音，他都不厭其煩地教我及跟我討論。」

〈我給的〉MV以男人的角度去審視在一段愛情中因為跟女友對感情觀點的不同而導致分手，當中小樂為了想給女友好生活拼命工作，結果反而忽略的女生感受；小樂坦言MV中「工作狂」男主角的個性與自己目前「三十而立」心境相似：「必須承認，在我這個年紀階段，會把工作看得比感情重要，對我來說，現在生活的比重是：家人第一、工作第二、朋友第三，感情排最後的原因，是希望順其自然，走一個不強求的路線。」

此外，為MV跨刀拍攝的李佳穎，除了與小樂談情說愛還「陪吃」，超級有義氣的她特別陪著小樂跑宣傳上〈型男大主廚〉節目，結果兩人上做菜節目就是竟是不斷地在吃，自招對於做菜不太擅長的小樂笑說自己最「厲害」的料理是「煮泡麵」：「我敢說我是煮泡麵界中的達人，我有把握把泡麵煮到讓人舉大拇指稱讚，所以煮泡麵就是我唯一的拿手菜！」

(中時 )