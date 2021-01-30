因為疫情，國人暫時無法出國到日本遊玩，大魯閣新時代購物中心感受到多數人想飛日本的渴望，加上喜迎農曆春節到來，即日起至2/16春節檔期活動期間，主推館內日系商品及日系餐飲，更獨家設計可愛的日式紅包袋免費回饋卡友，消費滿額可再拿越光米、Uniqlo AIRism口罩等好禮。

此外，大魯閣新時代特別舉辦「新年祭～開運小市集」活動，邀請消費者透過吃、喝、狂掃日貨等不同體驗懷念日本味，一解無法到日本旅遊之苦！

大魯閣新時代表示，除夕前首推「6大品牌滿3仟送3佰」活動優惠，包含H＆M、MUJI、Uniqlo、ABC MART、NET、6IXTY8IGHT等快時尚鞋衣品牌皆可合併累計，滿3,000元就送300元指定品牌購物折價券；全館另有累計滿3,000元以上送日系禮品等優惠。

大魯閣新時代目前館內有大創百貨、宜得利家居、莎得徠茲等販售日本直輸生活好物、甜點冰品的專門店，更有大和屋（2/1開幕）、勝博殿、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、大阪王將、丸龜製麵等多家來自日本的餐廳品牌，一次買齊各種日本風味。

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