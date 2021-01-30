大陸女星毛曉彤近年憑著演出《後宮甄嬛傳》、《三十而已》走紅，然而她4年前抓姦前男友陳翔的心痛往事又再度浮上檯面，不只陳翔PO文喊冤自己沒出軌，連被網友痛罵是小三的女星江鎧同，稍早也在網上PO出千字長文，反擊長達4年來的小三罵名。

毛曉彤2015年與合作《新神鵰俠侶》男星陳翔交往，2017年驚傳分手，分手原因更是不輸八點檔。原來陳翔與江鎧同是遭毛曉彤抓姦在床，還有監視器影片為證，當時毛曉彤更在微博痛心寫下：「從沒想像過這一幕會出現在我眼前。」疑似認了陳翔劈腿傳聞。

毛曉彤曾與陳翔有過甜蜜時光。(取自微博)

未料毛曉彤抓姦陳翔、江鎧同事件，4年後又起波瀾。繼陳翔PO文喊冤：「我沒有出軌！」被認為是小三的江鎧同，也PO出千字長文，感嘆：「既然陳翔重新提起這件事了，那就一次性說個清楚，不然這個鍋我不知道要背到什麼時候。」

江鎧同說當年與陳翔同劇組，陳翔多次提及過他已是分手單身狀態，同劇組演員、同事都可證明，「他在明確表述單身狀態的情況下確實對我表達過喜歡之意，但我們自始至終都是朋友關係。」

盛傳江鎧同就是介入毛曉彤與陳翔戀情的小三。(取自江鎧同微博)

至於所謂的抓姦監視影片，江鎧同解釋:「我本來說直接去車庫等他，但陳翔說他之前的戀愛就是在車庫被拍的，我才和他一起上樓，左顧右盼只是怕有狗仔才刻意注意四周，電梯裡我也特意和他拉開距離。我們到家沒幾分鐘，毛曉彤就回來了（剪輯視頻上面也是保留了時間線的），她回來說是收拾行李，我感受到氣氛尷尬，就先行離去，臨走前我還讓他們倆人好好聊聊，毛曉彤如果願意，也可以證實這一點。」

江鎧同還說，自己當時因為不想對號入座，加上相信陳翔能處理好事情的緣故，所以選擇了不發生為自己辯白，「想到事情愈演愈烈，因為我第一時間沒有出來否認這些，已經到了我再說什麼也沒人信的地步。」

江鎧同更坦言這４年來心中委屈都在，「小三這個鍋我背了快四年，這個鍋太大了，壓得我喘不上氣，我的事業一落千丈，只能默默承受網路暴力。」更撂話若再把莫須有罪名放在她身上，她一定不再隱忍，大家法院見。

(中時新聞網)