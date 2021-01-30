Gino（蔡東威）在41歲生日當天推出YT頻道「Gino吸血鬼俱樂部」，作為送給自己的生日禮物。頻道首集的亮點為保時捷全新的電動車，也是全台第1台，連原廠都還沒交車，Gino就和朋友借來拍攝，而第2集的麥拉倫的車價近億，全球限量500台，而且不是有錢就能買，必須本身擁有3台麥拉倫才有資格購買，將來頻道裡也會介紹更多限量車款給大家認識。

首集的製作成本就近10萬，除了找專業的車拍團隊外，光把車拖到拍攝地就也花了不少錢，Gino表示會成立頻道原因，「因為我非常愛車，也希望能讓粉絲面看到不同面向的自己，取這個名字主要是因為我從小就很喜歡吸血鬼」。頻道目前主要以介紹車子為主，將分為三種不同主題，包括超跑系列、中古車大翻修、各行各業美女開什麼車。

Gino近期也將開始進組拍攝民視新八點檔《黃金歲月》，該劇主要以80年代為主，希望將台灣早期秀場最熱鬧的時期真實重現，讓觀眾能體會過去歌廳秀的精彩文化。

Gino忙拍戲也常研究車。（林修毅提供）

Gino私下喜歡玩車。（林修毅提供）

Gino愛車成痴，成立個人Youtube頻道首集就花10萬拍攝。（林修毅提供）

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