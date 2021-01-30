作家「魚夫」日前在臉書po出一文《正視台南美食危機》，指出養殖不易的鱔魚、火燒蝦、狗母魚等，恐因土地汙染絕跡，也間接導致府城經典美食鱔魚意麵、蝦仁飯、汕頭魚麵等恐因此消失。不過，販賣鱔魚意麵的吳姓老闆指出，台灣的鱔魚大多自大陸、東南亞進口，貨源穩定，因此絕跡倒不至於，但確實沒有耳聞店家使用本土鱔魚，鱔魚意麵可謂「八國聯軍」。

吳姓老闆指出，台灣的鱔魚基本上都是自國外進口，好一點的會使用大陸貨，若要節省成本，則會選用菲律賓、印尼貨。吳姓老闆說，大陸的鱔魚口感較脆、顧客接受度高，而菲律賓、印尼的鱔魚則是口感軟爛，民眾較不買單。吳姓老闆還說，就顏色上，大陸貨較深紅、東南亞貨較亮紅。

吳姓老闆分析，大陸、菲律賓鱔魚每斤價差可達200元上下，因此部分店家為節省成本，會選用菲律賓進口的鱔魚。吳姓老闆說，通常一碗鱔魚意麵大約就要用掉一尾鱔魚，可切4至5塊魚肉，若逢假日台南遊客較多時，店裡每日都要訂購約10斤左右的鱔魚。

至於為何東南亞的鱔魚口感較為軟爛，「魚夫」在文中提到，「南洋的鱔魚沒經過冬眠，吃起來不會脆！不知是也？非也？」對此，研究水產生物病毒檢測系統開發的成大工程科學研究所碩士生林佳震推測，魚類通常要在溫差大的水域，及較寒冷的氣溫下，才會囤積脂肪，魚的皮膚也才會緊緻，吃起來才會彈牙又脆，也因此大陸的氣候、水質相較東南亞國家，或許較適合養殖鱔魚。

林佳震指出，其實像鱔魚、火燒蝦、狗母魚等，由於銷售市場不大，再加上再製產品少，導致養殖業者不願投入飼養，市場自然就會萎縮。林佳震表示，以狗母魚為例，由於魚刺多，因此多半會製成魚鬆、魚冊或魚麵，但鮮少人直接食用，因此養殖市場自然不發達。

林佳震強調，影響養殖市場最關鍵的因素就是普及性，極端氣候當前，魚類容易暴斃，再加上遠航漁業過度發達，因此高度食用的養殖魚蝦就會盛產。而像是火燒蝦、狗母魚等，多半來自野生，且食用度較低，業者自然不會投入養殖，再加上環境汙染加劇，未來確實可能絕跡。

「魚夫」在文末呼籲，如果台灣人不愛惜地球，持續製造汙染，哪天台南美食沒得吃了，就算是起碼的「報應」了。林佳震也說，像是台灣野生鱔魚性喜乾淨水質，因此若未來水源持續汙染，這些生物也就更難復育，值得大家關注。

(中時 )