衛福部立桃園醫院爆發群聚感染多日，至今已有19名相關人士確診，如今病毒更傳至第二家醫院，引發熱議。不少網友也開始討論「平鎮某醫院」所在，直言從指揮中心透露的資訊來看，答案已經呼之欲出。

指揮中心發言人莊人祥表示，這次確診的案908，因陪媽媽就醫，在第二間醫院與案889接觸20多分鐘導致感染，29日採檢後，於今天(30日)確診。目前該醫院已經匡列了18日、23日案889就醫時間前後半小時的242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列。

消息傳至PTT八卦版後，不少鄉民紛紛留言：「平鎮某醫院是哪間啊，真的會怕」、「還不公布院名嗎」、「看來整個桃園都很危險」、「這變種病毒傳染力也太強」、「這種事情到底是在模糊三小，糗了就認好嗎？」、「這個再框下去檢驗能量夠嗎」。

不少人也表示，根據指揮中心給出的條件，其實答案很明顯了：「中壢人都知道是哪家醫院了」、「平鎮也只有一間規模大到要排隊候診的」、「陪病26分鐘就表示...」、「平鎮就那兩家啊，50-50的機率」、「在地人一看就知道答案了」。

(中時新聞網)