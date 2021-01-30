新冠肺炎本土疫情升溫，不僅現在戴口罩的規定更嚴格，抱持適當社交距離也很重要，不過如果是搭乘大眾交通工具，維持一定的距離確實不容易，一名女網友在網路上吐苦水，表示日前搭高鐵自由座，卻被一名大嬸逼迫換位置，讓她無奈嘆「這不是自由座嗎」？

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前搭乘高鐵的自由座，才剛走進車廂，就發現沒有一整排的空排位置，這時看到車門附近有雙人座位，就決定坐這裡，才剛坐下沒多久，一旁的大審卻出聲阻止女網友坐這個位置。

大嬸對女網友連說3次「社交距離」，要求她去找其他位置坐，女網友雖然不滿又氣憤，但仍起身換到其他地方，但越想越覺得不合理，嘆「妳要不要站起來看看，每排都有坐人」，且如果照大嬸的「社交距離」，那自己只能站著，最後自嘲「有人要下車，我還能順邊幫忙開走道門」。

文章掀起網友討論，直指如果大嬸在意社交距離，那就不應該搭高鐵，「原PO沒有違法吧，根本可以不用理這位大嬸」、「車上規定不能保持社交距離，就戴口罩不是嗎？有意見請她自己找車長」、「要換座位的是她吧」、「站門邊最通風」。

中央流行疫情指揮中心，去年4月1日明確公告社交距離定義，「室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應佩戴口罩」。

(中時新聞網)