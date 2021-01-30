前新光醫院副院長黃芳彥涉及前總統陳水扁國務機要費案，2008年底逃亡到美國，27日被發現陳屍停車場的自用車內，警方判斷舉槍輕生。前民進黨立委沈富雄表示，美國人舉槍輕生通常不在自己家裡；黃芳彥之所以會在自用車內輕生，也讓自己的房子好整理。

沈富雄在《少康開講》節目中表示，沒有人相信黃芳彥會自殺，自殺行為在美國和台灣是有點不一樣，美國舉槍輕生比較多，但躲在自己的車內喝酒加安眠藥，是不近情理的。美國人舉槍輕生通常不在自己家裡，因為不好整理洗不乾淨，所以他們大都選擇在遙遠的森林裡頭。而黃芳彥決定在自用車內舉槍自殺，也讓他的房子好整理。

沈富雄指出，有一則新聞寫他當年為黃芳彥叫屈，讓他覺得，當年自己怎會那麼顢頇、那麼糊塗 ，他一細看內容，是當年黃芳彥逃到美國時，他向他喊話「你回來吧，為阿扁夫婦長年流落在異鄉不值得。」

資深媒體人尹乃菁認為，黃芳彥心理上有一個過不去的結，2016年蔡英文當選總統之後，不時傳出黃芳彥抱著希望想回到台灣來，後來當然沒有成行。如果說黃芳彥回到台灣，他就必須要跟檢方、法院達成認罪或妥協，才能讓他回到台灣，不必再坐牢。可是他這樣做，等於又害了前總統陳水扁和夫人吳淑珍，他可能知道自己的結局，就是沒有辦法回來。

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