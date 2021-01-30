桃園醫院群聚感染疫情升溫，北北桃地區的醫院即日起至2月9日禁止探病；春節期間高鐵也暫停發售自由座車票，台鐵限制發售站票120張。Yahoo針對「防疫升級帶來的限制，你有沒有受到影響？」進行網路民調，截至晚上6點，高達74.4%的網友認為有影響。

新冠肺炎疫情升溫，桃園醫院群爆發聚感染，累積已19人確診，1人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布北北桃地區的醫院即日起至2月9日禁止探病，住院病人的陪病者仍為1名，僅3種狀況例外，分別為病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

Yahoo針對「防疫升級帶來的限制，你有沒有受到影響？」進行網路民調，截至晚上6點，約7900人參與投票。針對防疫升級帶來的限制，包含公私部門機關的防疫措施等，45.0%的人認為影響很大、29.4%的人認為有些影響、22.6%的人認為沒有影響、3.0%的人則表示不知道／沒意見。

該調查也問到，「北北桃醫院即日起至2月9日禁止探病，陪病限一人。除了病人手術，家屬須陪同等狀況除外，你有沒有受到影響？」54.7%的人認為沒有影響，認為影響很大的有29.6%、有些影響為11.6%、不知道／沒意見則有4.1%。

另外，針對高鐵春節期間不賣自由座，53.5%的人認為沒有影響、30.5%認為影響很大、12.1%認為有些影響、3.9%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)