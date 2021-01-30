部立桃園醫院今日再新增疫情，指揮中心宣布新增10例確診，其中4例為本土個案、6例為境外移入。但台灣卻面臨一般民眾難打到新冠疫苗的處境，指揮中心指揮官陳時中日前對此表示，是因為「有大國壟斷疫苗」，且「觀察以色列的施打情況，目前很少看到完全接種兩劑」及喊出「台灣優勢換疫苗」。但有媒體人直言，陳時中這3件事都在說謊。

80歲台女確診當天就病逝，為案863護理師婆婆。（圖/指揮中心提供）

對於新冠疫苗採購及施打期程，陳時中去年11月起說法一變再變，在還未採購到疫苗時，先是說全民施打最保險要到今年第四季，之後又突宣布，手中已經確定有1500萬劑，有望提前至第二季。去年底更宣布採購到近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、牛津（AZ）疫苗1000萬劑及另1家500萬劑尚在洽談中，最快今年3月可供貨，但近來已不再提。

衛福部立桃園醫院。(圖/本報資料照)

陳時中28日批，有些大國壟斷疫苗，甚至買到國家人口的4倍量，在國際大國超額搶買下，台灣訂購1000萬劑疫苗的藥廠，台灣訂購的1000萬劑疫苗為英國與瑞典合資藥廠阿斯特捷利康（AZ）所生產，其日前宣布，今年第一季只能向歐盟供應3100萬劑疫苗，而不是先前所說的8000萬劑，已引發歐盟不滿。陳時中29日首度坦承，台灣民眾施打疫苗較其他各國晚，已是必然。與先前對疫苗採購曾一度信心滿滿無疑自打臉。

對於陳時中種種說法，媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」29日發文表示，先前疫情中心宣稱的口袋疫苗管道有三個，第一個是COVAX，第二個是牛津/阿斯特捷利康，第三個疫情中心到現在堅持不說。首先說COVAX，很早就有分析說這個管道是依靠各藥廠的供輸，而且優先給貧窮國，台灣根本不可能在優先之列。此外，「阿斯特捷利康疫苗(AZ)」，最近世界各國都在搶，連關係最密切的歐盟和英國都因此翻臉，兩造都是研發階段就出資的，台灣憑甚麼可以優先拿到？所以「一開始就是吹牛」。

第二，關於以色列施打疫苗，指揮中心稱還沒看到報告，但事實上，以色列當地媒體「以色列時報」在疫情中心提及該說法前兩天，就已經公佈了一份初步的報告。根據這份報告，12萬多人打完第二劑，只有20人染病；對照當時全國染疫率0.65%，輝瑞疫苗的效力可能超過當初實驗的95%。當然，這份報告有但書，就是沒有明顯的控制組，但說「沒看到報告，顯然是說謊了」。

第三，陳時中宣稱要用台灣優勢換疫苗。但要怎麼換？卻隻字未提，該媒體人認為，陳時中是在「鬼扯」，對於他及疫情中心多次謊言，其實都只是在掩蓋一件事，就是台灣買不到疫苗，原因也只有一個原因，就是關於疫苗政策，從一開始到現在，「衛福部和指揮中心沒做對任何一件事」。

陳時中和疫情指揮中心的謊言 1/27日，陳時中和指揮中心在被訪問到關於疫苗的問題後，有了這篇報導。報導的重點有幾個：第一個是現在台灣買不到疫苗，是因為上次透露太多。第二個是觀察以色列的施打情況，目前很少看到完全接種兩劑的報告，只看到接種完... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年1月28日 星期四

(中時新聞網)