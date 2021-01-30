江姓「五寶爸」強調有能力照顧孩子，表示會努力工作養家。（盧金足攝）

台中市一名27歲的江姓「五寶爸」，才剛從西屯搬到大里新家，卻發生媽媽幫7個月大男嬰洗澡，熱水燙傷小孩送醫急救正待植皮診治，社會局30日表示，目前並未決議安置五名小孩，遭燙傷的小男嬰是不是適合江姓夫妻繼續照顧，將請專家舉行評估會議，如有照顧不周的情事，將予以保護安置。

備受關注的「五寶爸」從去年底賣娃娃車，要為孩子醫藥費籌款後，獲各界善心人士幫助，但也爆發出工作問題，與搬家未清理垃圾善後的風波。

不料，江家才搬到大里，新房東也給予房租優惠，卻發生幫小兒子洗澡時，水溫操作不慎燙傷孩子，造成下肢全身、後背、生殖器與左手臂30％二度燙傷，目前住進加護病房。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹表示，目前這對江姓夫妻照顧五名子女有點吃力，尤其江先生去工作後，年輕媽媽要顧五名年幼子女壓力沈重，為了小男嬰後續照料問題，下周將請兒福單位與專家評估7個月大小男嬰是否需要安置。

侯淑茹說，母親在幫小男嬰洗澡時，可能有所疏失，才會讓熱水燙傷孩子，針對照顧能力不足，研議是否先將男嬰保護安置，若評估需安置屬強制的保護安置，還要經法院核定許可，始能執行。

社會局指出，檢警依小男嬰燙傷的部位，媽媽說明小孩燙傷過程，認定為一起意外，排除兒虐。

江姓「五寶爸」之前對社會局提出安置子女都一口拒絕，強調自己會努力工作，有能力照顧孩子。

台中市政府社會局表示，目前沒有決議安置五個小孩，但么兒燙傷，照顧困難度高，社工除了每周兩次到家裡和醫院訪視，同時每日和醫護人員確認父母的照護狀況，如果有照顧不周的情事，將予以保護安置。

社會局強調，目前最重要的是小孩的照顧和恢復，因小孩和父母的依附關係很好，社會局會以兒童利益為優先考量，密切訪視，持續評估，也會引進育兒指導和早療資源，協助父母照顧另外四名小孩。

社會局說，重視各界的聲音，因此將在下周邀請專家學者，舉行「強化弱勢家庭兒童最佳利益」焦點團體座談，討論與檢視現今安置及收出養流程。

(中時 )