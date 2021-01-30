田中將大離開洋基，不再續留大聯盟，而選擇回到日職老東家樂天金鷲隊，今日在加盟記者會上他終於解釋，今年剛好是東日本大地震10周年，他認為這是一個特別的時機，且也鬆口非常想參加東京奧運，為日本隊奪金。

田中將大坦言在成為自由球員時，與洋基續約仍是他的首選，不過在初期通過經紀人的消息，就知道可能要走另一條路，「我一度非常非常煩惱，但我想到我是想打怎樣子的棒球，以及想在什麼環境下打球，我想沒有比回到樂天並在日本國人面前比賽更好的了。」

田中將大揭密為何願意返回日本，「大地震剛好10周年，而我也是第一次成為自由球員，我認為10年是有意義的時機，所以做出這個決定。」

田中將大對日職仍有特殊情懷，他透露過去曾想過不會在生涯尾聲回日職，而是要再好的時機點，不過他與樂天簽下2年合約，今年賽季結束後將會與球隊討論合約，他尚未達成贏得世界大賽的目標，「我在美國還有沒完成的事。」暗示未來可能還想回大聯盟。

此外田中將大也表示很想參加奧運，尤其原本要在日本主辦的東奧讓他很期待，「如果我被選中那沒有拒絕的理由，我想參加，上次在2008年北京奧運留下遺憾(第4名)，且現在正處於棒球可能從奧運項目中消失的情況，在自己國家舉辦很想拿到金牌。」

樂天金鷲為田中將大舉辦加盟記者會。（美聯社）

(中時 )