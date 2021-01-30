雲林縣「古坑茂谷柑節」在古坑鄉綠色隧道登場，應景水果買氣旺。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

農曆春節將屆，「2021古坑茂谷柑節」30日在雲林縣古坑鄉綠色隧道登場，雲林縣長張麗善到場行銷優質茂谷柑，強調茂谷柑是春節應景的水果，除了在國內銷售，縣府也協助農民外銷茂谷柑，藉由國內外促銷打響雲林茂谷柑名氣。

張麗善與雲林縣副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰等人攜手，30日在古坑綠色隧道行銷茂谷柑，黃澄澄的茂谷柑充滿喜氣，最適合在農曆過年與親友品嘗，因此買氣非常旺，現場農民們忙著為消費者打包，並感謝縣府舉辦此次促銷活動。

張麗善表示，雲林縣茂谷柑主要產地在斗六、古坑及斗南，種植面積約410公頃，其中古坑種植面積為全縣之冠，占比超過5成，茂谷柑在果農細心呵護下，品質優良香甜多汁，在縣府及公所的大力促銷下，加上縣府積極推展外銷，訂單長紅。

張麗善說每年農曆春節前後正是茂谷柑產季，今年寒流來襲，茂谷柑因氣溫驟降更為甜美，顏色也更黃橘喜氣，在春節期間非常討喜，這也茂谷柑被稱為「年柑」的原由，象徵大桔大利，是年節送禮與拜會親友的最佳伴手禮。

縣農業處長吳芳銘表示，雲林縣農業產值已連續5年居全國之冠，除了茂谷柑外，柳丁種植面積將近1500公頃，亦是春節應景的重要農產品，還有冬季火鍋不能缺少的高麗菜，都是農友們辛苦用心栽種的，希望大家踴躍選購，給予農民最大的支持。

(中時 )