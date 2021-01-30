據上海「中國人民解放軍海軍醫學大學」1月發表的一項研究，由於頻繁巡弋南海，長期身處狹隘空間與人工環境，派遣到南海的大陸潛艦官兵中，逾5分之1的人面臨心理健康的問題，並出現強迫性行為、焦慮、廣泛性焦慮症與軀體化障礙；其中，又以大專以上學歷的潛艦官兵，精神問題最為嚴重。

研究團隊要求南海潛艦部隊的511名官兵完成「症狀自評量表」(Symptom Checklist-90-R)，以了解其自我知覺狀況。「症狀自評量表」是簡單卻廣泛為臨床心理學家、精神科醫師與專業心理輔導用於心理健康自我評估。其將心理症狀概分為9大類，如強迫症、焦慮症與敵意等。

在比較「症狀自評量表」與「中國男性軍事人員標準」後，研究團隊發現潛艦官兵在強迫性行為、焦慮、廣泛性焦慮與軀體化障礙這4類症狀的得分，明顯高於大陸男性軍事人員的標準。更精確地說，共108名潛艦官兵(佔總數21%)有精神問題。若從學歷水平來看，大專以上的潛艦官兵更可能出現心理健康問題。

不過，研究也發現年齡在26歲到30歲間的潛艦官兵，以及服役達6至10年的潛艦官兵，出現心理健康問題的機率較低。研究團隊分析，這可能與軍事任務的特性有關。潛艦任務風險高，年輕而健康的身體、豐富的軍旅經驗，較能勝任潛艦任務型態。

研究指出，潛艦部隊的官兵往往承受較高的精神健康風險，在南海的潛艦部隊更是如此。南海地處熱帶輻合帶，溫度高、濕度高且地緣政治意義重要。自2007年以來，中國大陸、越南、菲律賓與南海其他國家，紛紛提出主權聲索，這讓大陸增加海上演習與潛艦巡弋次數，以強化對南海的控制力。

此外，雖然沒有領土訴求，但美國海軍卻以維護國際法自由航行為由，頻頻派出艦艇在南海執行自由航行任務，以維持「自由與開放的印度太平洋」，更讓區域情勢死結難解。

任務次數頻繁、高壓的作戰任務，加上潛艦官兵生活在不輕鬆的工作環境之中；長期處於狹小的活動空間，呼吸著人造空氣，觸目所及僅有人工光，這些都讓人容易出現心理疾病。

該研究已發表在1月份的《軍事醫學》上，5位作者來自上海「中國人民解放海軍醫學大學軍事健康管理研究所」。自大陸國防部於2006年宣布人員招聘將加測心理測驗以來，大陸軍人的心理健康問題愈來愈受到重視。這是首份針對南海潛艦官兵心理健康進行的研究。研究證實南海潛艦部隊的官兵，正暴露於一系列心理健康風險之下，並因此引發嚴重的精神問題。

反觀美軍作法，自1996年以來，美軍部署心理專家於航空母艦上，以解決官兵精神健康與醫療後送問題。就潛艦部隊來看，官兵先進行先期篩檢，確認適任方才派赴潛艦服役，之後更定期人員過濾，而艦上也有專業心理專業人員協助諮商與診斷。

(中時新聞網)