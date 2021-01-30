台南甜點節30日在中西區海安路登場，吸引大批人潮。（李宜杰攝）

台南首屆甜點節本周末在海安路商圈登場，集結將近40家在地甜點品牌。活動自30日下午4時開始，現場卻湧入大批民眾，雖然主辦單位要求參與民眾全程佩戴口罩，但有網友質疑，鹽水蜂炮、廟宇活動陸續停辦，但甜點節卻照辦，「是雙重標準嗎？」對此，南市府表示，擬要求明天停辦。

此次活動包括台南晶英酒店行政主廚親製數款法式精品糕點，還有取得法國藍帶證書的「漫步左岸法式甜點」、在地知名「肥貓咖啡」、「我們Our.家的甜點」、「SOMMWHERE那個那裡」、「綺樂糖」等將近40家甜點店，現場還有市集、街頭藝人表演，熱鬧非凡。

然而，有網友質疑，自下午開始，現場就湧進大量民眾，難道沒有群聚感染疑慮嗎？網友還說，鹽水蜂炮、廟宇活動陸續停辦，但甜點節卻照辦，難道是雙重標準？

南市府對此表示，海安商圈甜點節係屬商圈組織向經濟部中小企業處申請補助辦理的活動，近日因新冠肺炎疫情升溫，市府已多次發文呼籲商圈，如無法做好包括實聯制，並控管人潮等各項防疫措施，建議取消或延後活動。台南市政府再次重申，市府並不支持現階段舉辦大型活動，並研擬要求明日（31）活動停辦。

(中時 )