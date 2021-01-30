新北市議員陳儀君今（30日）於新店大豐社福館舉行「德音文教基金會」獎助學金頒贈典禮。（陳儀君服務處提供）

新北市議員陳儀君今（30日）於新店大豐社福館舉行「德音文教基金會」獎助學金頒贈典禮。（陳儀君服務處提供）

新北市議員陳儀君今（30日）於新店大豐社福館舉行「德音文教基金會」獎助學金頒贈典禮。（陳儀君服務處提供）

年關將近，新北市議員陳儀君今（30日）於新店大豐社福館舉行「德音文教基金會」獎助學金頒贈典禮，希望透過助學金包紅包給大文山區-「新店、深坑、石碇、坪林」清寒學子，挹注大文山區8所國高中學校、237位學生。

今年是陳儀君議員第三個年頭舉行清寒獎助學金，第一屆起始於2019年將支持她的每票30元選舉補助金回饋選區內學子，因看見清寒家庭學子學習的努力與不易，陳儀君議員秉持著教育優先的理念，之後持續在每年過年前都會媒合社會各界善心人士，亦自掏腰包捐出善款頒發清寒助學金，期望以獎助學金的方式，扶助清寒家庭的學子，亦藉此拋磚引玉，讓每一位弱勢家庭的學生可以有更多資源，專注在學習。

而且今年度活動辦理適逢Covid-19疫情影響，主辦單位絲毫不敢鬆懈，為使活動圓滿進行，積極配合政府防疫指示，包含事前消毒、測量體溫、全程配戴口罩、保持社交距離等措施，皆落實實執行。

台上頒獎嘉賓包括聯佶實業董事長陳一郎爺爺，他謙虛地表達他兒子也是新店高中畢業，很高興在事業有成，子孫滿堂的晚年繼續為社會貢獻，他是新店高中文教基金會創始元老，今年榮退把責任交給女兒陳儀君議員，承擔新店高中基金會董事一職，也很高興參與「德音文教基金會」擴大照顧大文山區學子。

另外一位頒獎人楊頤光董事，是德音基金會創辦人，當初以母親之名「德音」命名基金會作為紀念母親，因年事已高，欲卸下董事長之職，看到教育優先的陳儀君，不忘初衷持續每年頒發助學金，於是敦請陳儀君擔任董事長，為德音文教基金會續命服務更多學子。台上也有新店區吳志忠副區長、文山國中黃美娟校長、深坑國中李建英校長、坪林國中歐志華校長、新女性協進會陳麗敏理事長等人蒞臨。

活動由財團法人德音文教基金會與陳儀君議員主辦，新北市新女性協進會協辦，陳儀君特別感謝善款贊助單位「中儀科技股份有限公司」、「聯佶實業股份有限公司」、「有富國際實業股份有限公司」，以及許多匿名捐款的善心人士，因寒冬送暖之舉，讓學生好過年。

(中時 )