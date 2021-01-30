2021年業餘明星對抗賽今(30)日進行最後一場賽事，今天大學隊由曾仁和登板主投，是他首度先發，他繳出五局失2分的好投，可惜隊友火力遭到社會隊投手群壓制只攻下1分，因此承擔敗投，終場社會隊以2比1擊敗大學隊，對戰7場拿下6場勝利，展現業餘棒球菁英的實力。

社會隊吳思賢總教練表示，「今年社會隊的選手都發揮得很好，這些選手等於也是中華隊的縮影，但是也看到很多不錯的大學生，只可惜有些想觀察的選手這次沒有參加對抗賽，只能夠過春季聯賽再多多觀察，這次對抗賽的效果比預期的成果好，相信社會隊這邊選手也都學到很多。」

大學隊謝承勳總教練則說，「近幾年大學實力的確追不上業餘甲組球員，所以這個對抗賽對於年輕球員是個很好的學習機會，觀察這些老將如何用頭腦打球，以及投手如何去發揮優勢，或許球速不如年經小將，但球質與控球角度反而都是值得年輕投手去學習的。」

曾仁和面對前幾場都火力凶猛的社會隊打線主投5局只用63球被擊出6支安打，另外送出4次三振與1次四壞球保送，在首局因隊友守備隱形失誤以及關鍵判決失1分後，直到4局下才又被黃佳瑋與陳偉志兩支線邊落地安打後再失1分。

曾仁和則表示，「今天整體感覺還不錯，除了球速還沒催出來外，變化球的位置也都能投到自己想要的位置，比起往年今年的進度算是調整比較快。」另外今天呂彥青也代表社會人隊登板1局，只用12球送出2K，最快球速來到144，均速也都維持在142，他與曾仁和同為三民高中及台體大相差一屆的學長學弟，兩人也期盼接下來有好消息。

呂彥青1局送出2K。（中華棒協提供）

(中時 )