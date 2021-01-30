無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，並於今(30)日進行電視說明會。對於黃捷的罷免案，資深媒體人彭文正表示，雖然他對高雄不是非常了解，但他認為，黃捷既然要護航執政的民進黨，我們就罷免她，讓她去當黨代表，他並指出，看到蔡總統表態力挺黃捷後，更覺得黃捷非罷不可。

彭文正30日接受YouTuber「Bit King比特王出任務」專訪時表示，雖然他對高雄以及鳳山不是很了解，但一定會站出來支持罷免黃捷，「我的理論很簡單，今天你要護航執政黨，我們就罷免你，妳就去做黨代表」。

彭文正指出，之前是韓國瑜當市長，黃捷監督韓國瑜，他沒話講；但今天陳其邁當市長，黃捷卻在旁邊當啦啦隊，他直言黃捷失格，「那妳好好去當黨意代表，或者下來之後，民進黨這麼多位子，會隨便塞一個給妳」。

就民意代表的職責而言，彭文正認為黃捷不適合，他甚至還忍不住直言，「當蔡英文出手挺黃捷 我就覺得非罷不可」。彭文正指出，民進黨的委員都不再監督政府，那為何還需要這些立法委員？他還以當初開放萊豬的表決為例，指若要當投票部隊，那就去當黨代表，而黃捷的案例也是一樣，「妳要當啦啦隊，那就叫民進黨幫妳找工作，不要來浪費我們納稅錢，所以我一定支持罷免」。

彭文正還說，罷免要遍地開花，要讓這些還在支持民進黨的民意代表，沒有站在監督的地位上的人，都被他罷免掉。同時，他還感嘆，台灣現在滿可憐的，因為不管任何選舉，選前大家都在騙，「利用假消息騙一騙，騙了就過了，過了就過了，過了以後擺爛4年，你拿我沒辦法，人民被騙了以後不能回收選票嗎？這就叫罷免，罷免權尤其對台灣這種不成熟的民主政治非常重要」。

(中時新聞網)