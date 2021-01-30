現代人生活忙碌，很少有機會認識異性，常常到了適婚年齡仍苦無對象，只好透過相親尋找另一半。不過，大陸一名身高180公分的健壯帥男7年多來進行80多次相親，卻始終沒有結果，直到近日終於遇到心儀對象，一週內砸下人民幣100多萬元（約新台幣400多萬元）狂追，不料最後慘遭拒絕，理由竟是「下面不行」。

《錢江晚報》報導，57歲的鍾姓婦人是叱吒商場的女老板，或許是幾十年來已習慣安排別人做事，她似乎特別喜歡替他人做決定，包括兒子曉天（化名）的婚事；曉天不僅身材健壯、個頭挺拔，外型也相當陽光，加上家境優渥，照理說找對象不是難事，可偏偏好事多磨，他一直沒有遇到有結婚念頭的女孩。

8年前，曉天剛從學校畢業，便被母親要求先結婚，之後更在對方安排下參加一場又一場相親，然而經過80多次相親，仍找不到能讓他心動的女孩，直到最近才終於遇到了真命天女；曉天為了追求女方，大手筆送出首飾、包包等奢侈品，甚至買了汽車給對方，1週內砸下人民幣100多萬元，並精心策畫求婚大戲。

沒想到，曉天努力付出仍換來一場空，原因竟是「那方面不行」，讓他崩潰直呼「之前跟別的女孩在一起明明可以的」；鍾女得知後錯愕不已，趕緊帶著兒子到醫院治療。醫生檢查後發現，曉天的身體沒有問題，主要是母親不斷催婚，產生心理壓力，遇到心儀對象時求好心切，才會表現不佳，建議家長和孩子多溝通，避免類似情形發生。

(中時新聞網)