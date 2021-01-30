手機大廠─小米近日宣布開發出「小米隔空充電技術」，此技術顛覆現有的無線充電方式，同時擺脫「有線的充電線」及「無線的充電器」雙重限制，可對智慧型手機或其它裝置進行遠端充電，跨越無線充電技術的里程碑。

小米在2020年8月就曾發表80W無線快充技術，在手機一線大廠獨占鰲頭；此次發表「隔空充電技術」後，正式宣布進入真無線充電時代。該公司在2020年第三季智慧型手機出貨量亦達到全球第三位。

小米開發的「隔空充電技術」以空間定位和隔空能量傳輸作為技術核心，隔空充電裝置內建5個相位干涉天線，可快速針對手機進行毫秒等級的空間定位，準確探測手機位置；而144個天線所組成的相位控制陣列，透過波束成形將毫米波定向發射給手機，手機只要在方圓數公尺內，就可立即啟動5W遠距離隔空充電，還可同時充電多個行動裝置，每個裝置均支援5W，甚至異物遮擋也不降低充電效率。

除手機外，此項「隔空充電技術」將陸續導入智慧手錶、手環等穿戴式裝置，讓使用者無須額外穿脫，即可輕鬆為穿戴裝置隔空充電；包括音箱、檯燈等小型智慧家庭產品，也將支援無線供電技術，徹底擺脫線材束縛，打造真正無線的未來客廳。

(中時新聞網)