當輔大確定拿下最後一張八強複賽門票，輔大教練楊哲宜卻跑到場外跟教練團密談。(黃及人攝)

輔仁大學30日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組預賽最後1天，跟中州科大上演「誰贏誰晉級」的緊張刺激戲碼，但這次輔大決定不再錯過最後一次晉級8強機會，終場80比72力退中州，驚險摘下8強複賽最後門票！

當比賽結束槍響，輔大教練楊哲宜臉上毫無喜色，反而是臉色沉重走到場外，跟教練團檢討這場比賽疏失，畢竟輔大此役從20分領先，打到最後2分07秒，被中州追到69比70，彷彿29日慘遭台灣師大後衛陳又瑋絕殺戲碼又要重演。

幸好李沛澄及時投進三分外線，重新穩住輔大領先局面，沒讓逆轉憾事重演，楊哲宜說：「我的臉色不是臭，而是累了。這場有驚無險，也完成階段性目標，我在預賽看到很多缺點，尤其是不會打領先球這點急需修正。」

在打完「漫長」的4階段預賽後，晉級男生組8強球隊分別是政治大學、健行科大、世新大學、台灣師大、義守大學、國立體大、輔仁大學與高雄師大，8強複賽將於2月26日在新莊體育館舉行，屆時將取前4名球隊晉級總決賽。

(中時 )