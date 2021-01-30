雲林縣長張麗善（左三）化身網紅，直播拍賣雲林良品業績衝上500萬元。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善、縣農業處長吳芳銘29日化身網紅，與知名直播主625先生等人為雲林良品線上直播拍賣，長達8、9個小時的馬拉松式直播，共42家廠商參與提供約200項產品，30日公布銷售金額達500萬元，為雲林縣的農友及廠商送上1份新年大紅包。

張麗善直播促銷雲林良品，包括無瘦肉精豬肉貢丸、去骨豬腳、口湖特等獎烏魚子、古坑國產咖啡、外銷日本等級胭脂鰻、黑金剛花生、手工麵、精饌米獎斗南越光米、飽滿多汁的小心柑茂谷柑、蜂蜜、竹筍、天然有機香菇、猴頭菇等196種產品，從新鮮食材到加工品應有盡有。

張麗善表示，雲林縣是台灣的糧倉，也是最大的蔬果、畜產中心，可說是全台餚籃，每3把蔬菜就有1把來自雲林，縣府成立了在地共同品牌「雲林良品」，透過縣府嚴選、把關、輔導，讓雲林縣的農畜牧產品、農產加工品，透過品牌加持共同行銷。

張麗善說除了國內消費地及產地的行銷推廣，縣府也努力拓展外銷通路，透過農產品外銷，提供農民多元的銷售管道，讓所有消費者都能享用到雲林高品質的農特產品，未來將持續透過各種管道，將更多農特產品行銷到各國。

吳芳銘指出，雲林縣廠商研發各種農產加工品，讓國人品嘗到多元、豐富、安全的美食，雲林良品首次馬拉松式直播拍賣長達約9小時，由縣府與電購達人吳榮祐、主播主625先生合作，共銷售約500萬元產品，成功地為農友的春節銷售有效助攻。

(中時 )