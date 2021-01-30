指揮中心今公布4例本土確診，讓本土連6加零破功，而其中案908是遭案889傳染，據了解案908是陪母親就診時，和案889在平鎮某醫院候診間短暫接觸20分鐘，且兩人都有配戴口罩，沒想到還是確診，對此，前台大感染科醫師林氏璧表示案889的社區足跡是目前最需要擔心的，也認為醫院名稱「公布比較好」。

前台大醫林氏璧今在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」上表示，今新增的4例本土確診看似很驚人，不過他沒有太擔心，因為還在原設定的防火牆內，不過，令他擔憂的反而是案889，因為他曾於發病期間有過社區足跡，「容易擴散至該家醫院，或是社區裡」，坦言這情況讓他最擔心。

林氏璧進一步分析，案889和908兩人僅接觸20分鐘，且都在有配戴口罩的情況下908遭傳染，可能是環境受汙染所致，另一情況是，「要懷疑感染源是否為另一條線」，若防火牆外又出現一名新的確診者，這情況會令人較憂心，不過他認為這次指揮中心有記取教訓，除廣泛的匡列外環境也已進行消毒，大致上不會太擔心。

對於是否該公開案889後來兩度就醫的院所，林氏璧認為「公布比較好」，他表示能夠理解指揮中心，可以掌握就不公佈之原則，但以此次部桃事件看來，指揮中心一開始自覺能掌握得住，沒想到疫情逐漸失控，讓防火牆越築越大，這樣的情況讓他建議指揮中心可以加以思考，「會不會一開始完全透明，跟大家講是這家醫院，反而更好？」

#今日新增四本土 一位死亡，三位無症狀？ #第二間院內感染？ 1.指揮中心今日公布國內新增4例本土確定病例，其中有3例為染疫護理師案863同住家人（案907、909、910），研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另外1例則為案... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年1月29日 星期五

(中時新聞網)