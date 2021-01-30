日本24歲女星吉田朱里是女團NMB48前成員，外型亮眼的她，不僅是時尚雜誌《Ray》的專屬模特兒，還是個人氣YouTuber，YouTube頻道吸引超過81萬人追蹤。然而總是大方與粉絲分享美麗秘訣的她，近來就被眼尖的粉絲發現走光事故，在教導保養身體過程中，用力過猛，導致下身白白一片整個被看光。

吉田朱里近日上傳一部冬日保養影片，教粉絲如何在冬天有能擁有一身水嫩又不乾燥的好肌膚。影片中的吉田朱里穿著一身性感睡衣，胸前豐滿隨著她擦拭乳液的動作若隱若現，畫面超養眼。

吉田朱里超養眼的保養影片

吉田朱里在影片大走光。(取自吉田朱里YouTube)

不過就有眼尖的粉絲發現，吉田朱里在低頭彎腰把乳液擦拭在大腿肌膚時，不小心一個用力過猛，導致輕薄的短褲整個被掀開，讓她神祕三角洲與白色內褲全洩，這突如其來的走光一幕，更是讓網友驚呼：「哇，好白！」還有粉絲貼心留言詢問：「這樣沒問題嗎？」慶幸吉田朱里有脫毛。該影片至今上傳不到8天，已吸引超過10萬人觀看。

現年24歲的吉田朱里，2010年以NMB48成員身分出道，她自知在團內人氣並不高，2016年決定另尋出路，宣布成為一名美妝YouTuber，更因為時常在影片中分享「女子力」想法，吸引大批女性粉絲追隨，並在去年宣布畢業，結束長達10年的偶像生涯。

(中時新聞網)