蔡健雅今晚在小巨蛋開唱。（大地風提供）

蔡健雅（Tanya）30日五度攻蛋，舉辦「給世界最悠長的吻」演唱會，她今穿雪白薄紗女神洋裝，背著吉他站在舞台中一座仿鑽造型的透明玻璃屋現身，自彈自唱〈達爾文〉等4首歌揭幕後，她感性又幽默地表示這場演出真的讓大家久等了，決定下一場演唱會立刻改為「現在就要吻下去」，除了感謝到場的每一位，她也沒忘記因疫情無法前來的歌迷們，「音樂讓我們的心緊緊相繫」。

這場演唱會原訂去年5月舉辦，因應疫情延至今天，沒想到近日本土疫情再起，影響原本完售的票房、退票高達1成5，昨約8500位觀眾進場支持；Tanya日前在社群發文，坦言「心裡在滴血」，今看到粉絲們事前在不克出席的每個空位上放置心型氣球，Tanya想起開唱前因疫情歷經許多不安，內心湧進各種情緒，她強忍淚水哽咽地說：「2020年我們面對很多恐慌、害怕，我一開始很想寫歌但寫不出來，完全一片空白，烏黑的一道牆、非常沮喪。」

於是她學了三種樂器，包括手碟、大提琴及曼陀林，「沒有一個玩得好...幸虧去年底（創作靈感）終於火山爆發、我寫了很多歌，而且錄完了，今年會跟大家見面」。Tanya也鼓勵所有人勇敢對抗疫情：「害怕不安是正常的，我們要擁抱它、勇敢面對，再狼狽都要勇敢走出來。」

(中時 )