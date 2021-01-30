近來連續寒流低溫，嚴重影響農作物生長，東勢高接梨梨穗嫁接成功率僅1至3成。（陳淑娥攝）

連續幾波寒流來襲，各地農漁業傳出不少災損，台中東勢地區高接梨也遭殃，不僅著果率偏低且果樹損害嚴重，梨穗嫁接成功率僅1至3成，面臨後續無梨穗可再嫁接難題，果農看了好心痛。立委江啟臣30日邀相關單位會勘，農糧署中區分署表示，根據現勘結果及連日收到資料判斷，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準。

立委江啟臣接獲農民陳情後，昨邀集農委會農糧署、台中區農改場、台中市農業局、市議員冉齡軒、東勢區公所、東勢區農會等單位前往會勘，實際了解農損情況與影響範圍，並要求相關單位提供協助，設法降低農民損失。

江啟臣表示，受到全球氣候異常影響，農業發展十分不易，近來連續寒流低溫，更是嚴重影響農作物生長，造成損失慘重。據目前統計，梨穗嫁接成功率僅1至3成，農損災情類似5年前超強寒流，相關農政單位務必針對梨穗嫁接受損原因進行檢討。

江啟臣指出，儘管中市農業局已於14日先行勘查過梨穗寒害，當時未達補助標準，但現在多位農民反應嫁接情況非常不樂觀，加上已錯過嫁接黃金期，後續還將遇到無梨穗問題，高接梨是一年一收農作物，若梨穗嫁接不成功，等於農民1年心血都白費。此外，嫁接成本每公頃30萬元，補助金額遠遠不足，希望相關單位可以提高補助金額。

在地梨農表示，現今氣候異常種植不易，儘管寒流前已做好準備，但仍無法安然過關，照理說目前應是開花期，但連續幾場寒流衝擊，真的無法負荷，果園裡放眼望去都是嫁接失敗的果樹，看了實在心好痛。

農糧署中區分署姚分署長表示，根據現勘結果及連日收到資料判斷，此次寒害災損情形已達天然災害救助標準，將加速公告作業程序，也請災損農民後續到所屬公所申報，若符合災害比例將啟動天然災害救助。

(中時 )