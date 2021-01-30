【現場直播】指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為｜2021.01.30

衛福部立桃園醫院院內群聚疫情不斷擴散，如今更因此傳染給「平鎮某醫院」陪診者，引發民眾恐慌，事實上，事發醫院3天前(27日)才因台鐵女車長收到居家隔離通知，發聲明澄清案889未到該院就醫，台鐵女車長也沒來看診，安全無虞。

在部桃染疫的案889，至今感染源依舊成謎，因在18日、23日前往平鎮某醫院就醫，今確認傳染給另一名陪同母親就醫的陪診者，指揮中心指出，兩人在候診間僅共處20分鐘，就造成這名陪診者染疫，因此除了原本匡列的242人，目前已緊急匡列這2日內同時段的候診者與陪診者。

該醫院3天前曾因台鐵女車長事件，發公告強調院內安全無虞，更表示女車長與889並非到該院就診。(圖／翻攝自該院官網)

事實上這家醫院早在3天前就傳出台鐵女車長因為曾前往就診遭居家隔離，當時即指向是因指標個案案889曾到該院就醫，台鐵也大動作進行列車消毒。該醫院當時發出聲明，表示民眾前往中壢、平鎮某醫院後收到隔離單為消息非事實，桃園市府也已鄭重澄清，一切作業如常。

該院強調自擴大採檢日起，院內已在另一區開設特別門診，做好部桃患者與一般民眾的分流，也依規定全院消毒，更表示外傳個案889、890並非事實，呼籲斷絕不實消息傳播，並請民眾安心前往就診。

(中時新聞網)