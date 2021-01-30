收一張單子瞬間晉升「人生勝利組」，新北市一名女子，日前收到一張地價稅單，內容表示擁有190坪土地，需要繳交10萬元左右的稅金，女子收到信相當疑惑，不免擔憂為何要繳交高額地價稅，結果一查，原來自己是富家千金。

這名女子是普通上班族，去年突然收到從新竹市政府寄來的地價稅單，拆開後相當憂心，因為自己莫名突然得繳10萬元的稅，因此求助地政士幫忙解決，對方一看到這張地價稅單，表示應該是祖先沒有辦理繼承免稅土地，最近要進行都更，才被轉成應繳稅土地。

根據《三立新聞網》報導，地政士透露，這筆土地公告約5000萬，市價大約1.5億，突然獲得龐大土地，女子不免擔心遺產稅問題，對此，地政士解釋，原來土地所有權人，於民國75年1月過世，當初沒有辦理繼承，因此土地一直在祖先名下，也沒有後代登記繼承，屬於免課徵地價稅土地，要不是都更，這筆遺產恐怕會一直埋沒下去。

女子意外繼承價值上億土地，成為真正的「田僑仔」，而地政士也建議民眾，如果不清楚是否為「田僑仔」後代，可以帶著祖先除戶謄本、身份證正本和印章，到國稅局申請亡者遺產清冊，或許有機會一夜成為有錢人。

(中時新聞網)