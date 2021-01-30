高雄市無黨籍議員黃捷罷免案將於下周六登場，據悉，國民黨近日召集地方幹部，說明黃捷在議會表決瘦肉精零檢出時落跑，加上未採同樣標準監督高雄市長陳其邁，因此支持罷捷團體下架「萊豬議員」，國民黨將在最後階段加強宣傳罷捷2大理由，下周一起，在廣播放送國民黨革實院長羅智強錄製的催票語音。

據悉，國民黨黃復興黃國山黨部、高雄市黨部這兩天召集幹部，說明罷捷案牽涉「是非問題」，除了不滿黃捷在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時落跑，因此要下架「萊豬議員」外，另針對黃捷監督前任與現任高雄市長韓國瑜、陳其邁執政，未採相同標準，認為黃捷明顯失職，要求幹部們向基層說明這2大理由。

黨內人士觀察，蔡英文總統日前在中常會下令保黃捷的舉動，逐漸在地方引起化學效應，有本來不同意罷捷的年輕人，不認同蔡英文以總統之姿，稱要下鄉溝通萊豬，但至今無下文，卻更關心罷捷案，認為蔡英文已失格，改支持罷捷。

黨內人士表示，先前請國民黨革實院長羅智強錄製催票語音，將在下周一起在廣播輪播放送。至於是否再邀江啟臣、連勝文合拍催票影片，這位人士說，不見得以前做的事情現在要做，須再評估；最後一週將配合罷捷總部的行動，安排黨籍立委或地方民代陪同掃街宣傳。

(中時 )