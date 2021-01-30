民進黨前桃園市議員王浩宇被罷免後，專心經營他的生活用品事業，他表示，自己從半年前就親自主導研發的內褲，已於29日上市，他並PO出一張女性內褲架上照片並坦言，原本很擔心沒人買，但讓他意外的是，客戶反應給他的評價是「非常好穿」，並透露首日銷售量超過300件，還詢問廣大網友「有人想試看看嗎？」。

王浩宇被罷免後，研發半年的好感循環內褲，在近日上市。(圖/翻攝自 王浩宇臉書)

王浩宇29日在臉書發文表示，他在兩周前的的投票日睡很好，但他這半年親自主導研發的「air+好感循環褲」昨天上市，卻讓他緊張的睡不著覺，整天都在看報表追銷售量，所幸首日銷售狀況還算不錯。

他30日再度發文表示，本來很擔心沒人買，結果該款內褲第一天上市就賣爆，在很多門市還沒到貨的狀況下，首日銷售量就超過300件。他反問廣大網友：「有人想試看看嗎？」。

據王浩宇過去透露，他與朋友合夥開「夥伴生活」生活用品店，是由他所經營，目前已在全台多個大賣場設有直營門市及據點，主要販售除臭襪，為台灣品牌。

王浩宇(見圖)。(圖/翻攝自 王浩宇臉書)

對於王浩宇PO文，網友也紛紛留言，「親自主導設計」內褲，光想像就令人臉紅心跳、「浩宇哥穿了以後感想如何？」、「沒親自當麻豆穿起來示範，沒誠意」、「桃園市民財源滾滾」、「三角還四角？」、「過年想要紅色」、「顏色好像不太討喜」。也有網友問他「從政跟從商，你喜歡那一個？」。

王浩宇臉書。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

(中時新聞網)