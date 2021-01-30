「告五人」由雙主唱雲安、犬青、鼓手謙哥組成，近來發行第2張專輯《運氣來得若有似無》。雲安和犬青交往近4年，去年正式公開戀情，關係進階後默契更佳，可即興展現完美合音，小兩口跟雲安的阿嬤同住，感情好也經常為生活瑣事吵，不時呼叫謙哥當仲裁者。

雲安舉例，有次被犬青罵「你更衣室又忘記關冷氣」，但他用意是除濕；他有次問犬青「為何把隱形眼鏡放在床頭」，她卻回「我在收集」；兩人互怪對方忘了關水籠頭時，此時謙哥默默接話「我就會去關水籠頭」，雲安笑說，兩人吵的都這種事情，連歌迷都覺得他們鬥嘴很好笑，不過在做專輯時3人始終意見一致。

其實從團員變成情侶前，犬青認真想過，如果以後怎麼樣（指分手）的話，告五人怎麼辦？她說，「我高中就覺得班對一定會失敗，當這件事要發生時，我想了快一個禮拜，演算了各種可能性」，兩人講好「一定會以團為重」，並嘗試交往半年、撇除所有疑慮後才告訴謙哥。雲安也認同，「告五人不只有承載我們的意志，還包括公司、歌迷，不能辜負他們」，他更自信「真正的搖滾是始終如一」。

告五人2017年成軍，首張專輯獲金音獎最佳新人、入圍4項金曲獎，快速竄紅的他們，沒有意識到自己運氣好，雲安說，「我們從來沒有意識到運氣好跟壞，大家看不到的底下，我們也有流眼淚、流汗的事情」，如同新歌〈醜人多作怪〉所闡述，「貴人不一定會用好人的型式出現在你面前」。

回想剛成軍前兩年艱苦的日子，謙哥靠到處兼課教爵士鼓為生，每月收入1萬5000元；當時犬青還是學生沒收入；雲安則在自家餐廳端盤子、洗碗，爸媽算時薪給他，雲安說，「滿鍛練心志的，那時創作也有爆炸性的突破。」當時3人每周到雲安家的餐廳駐唱一次，費用「我媽給，一人500塊」，印象最深刻是有次客人吵架，「為了聽他們在吵什麼，還唱錯詞，超丟臉的！」此外，雲安和謙哥也組成雙人組合去市集演出，相當辛苦。

告五人走紅後邀約爆增，考驗也隨之而來，犬青學業、工作蠟燭兩頭燒，身體吃不消，思考後忍痛放棄自己考了3次才考上的實踐大學服裝設計系。她說，身體負荷不了，而且讀服裝設計太燒錢，學費3萬塊還好，最可怕的是材料費，有同學做兩套衣服就花了快5萬塊。

犬青決定休學，雲安也支持：「決定是卡在健康那關，她必須好好顧到身體，加上樂團在起來，有些機會只有一次。」犬青接話說，有天製作人陳君豪對她說：「妳讀什麼書啊？妳要當巨星了耶！」她隔天就去辦休學，笑說製作人這句話是壓垮的最後一根稻草。

「重點是，她發現自己很會唱歌。」雲安稱讚犬青唱功越來越進步，他大學時曾擔任犬青的歌唱老師，當時她才高三，後來組團「告五人」，一路走來建立堅定革命情感，也是閨蜜等級的好朋友。

「告五人」由雙主唱雲安(左起)、犬青、鼓手謙哥組成。（粘耿豪攝）

「告五人」近來發行新專輯《運氣來得若有似無》。（粘耿豪攝）

告五人推出新歌〈在這座城市遺失了你〉大受歡迎。(粘耿豪攝)

(中時 )