大陸女星白百何（本名白雪）以電影《失戀33天》、《分手合約》和《被偷走的那五年》等知名度大開，主要拍愛情主題因此經常和不同男星擦出火花，她在2006年和男星陳羽凡結婚，2017年被拍到和小鮮肉約會，才爆出早已在2015年離婚；兩人離婚逾5年，36歲的白百何近況照越活越像青春少女，前夫卻被拍到慘變大叔，讓粉絲很震撼。

白百何近期不時在微博分享日常穿搭照，有網友發現她在離婚陳羽凡後，5年多的時間越活越年輕，從照片中看到36歲的她狀態像是青春期少女，各種打扮說是大學生都相信；她偶爾也會PO出和寶貝兒子的合照，才讓人想起來她已經是個13歲孩子的媽。

白百何近期不時在微博分享日常穿搭照，有網友發現她在離婚陳羽凡後，5年多的時間越活越年輕。(圖/ 摘自白百何微博)

白百何前夫陳羽凡被拍到慘變大叔，讓粉絲很震撼。(圖/ 摘自微博)

但前夫陳羽凡在兩人離婚後，被爆出吸毒遭警方拘留，形象跌落谷底，工作都喊停，籌備已久的演唱會也取消，甚至被認定吸毒成癮，得接受社區戒毒三年，外型狀態也淪落成油膩大叔，和白百何回歸事業巔峰外型根本兩極。

2017年白百何被拍到和小鮮肉男模張愛朋同遊泰國，舉止親暱，遭認定「出軌」，掀起熱議，而陳羽凡也被說成戴綠帽的男人；事後兩人才陸續發聲明，表示他們早在2015年協議離婚，為了孩子才沒有特地公開此事，所以堅稱沒有出軌一說。

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(中時新聞網)