繼衛福部立桃園醫院爆發群聚感染後，今天(30日)更證實有第二間醫院候診者因接觸到案889遭感染，指揮中心緊急匡列。對此有網友在PTT八卦版上表示，自己上禮拜才去該間醫院回診，醫院也沒公告，後續還繼續看診，現在擔心自己隨時會被匡列。

原PO表示「實在無法理解」，他指出，這間醫院中壢人全都知道是哪間，最無言的就是明知有確診者去就醫，然後前後半小時去就診的全被通知隔離，但醫院都不用公告，後幾天繼續接受門診。

有網友在PTT八卦版上表示，自己上周才回診過，今天看到新聞差點昏倒，擔心自己隨時被匡列。(圖／PTT)

原PO說，自己上周才去該醫院回診，隔天就看到女車長隔離的新聞，差點沒暈倒，痛批政府不知道在幹嘛，有疑慮就該通知大家迴避，結果什麼都不說，只匡列前後半小時的人，以為就沒事了。

原PO不滿表示，現在真的有人確診，萬一後面看診的人不小心摸到確診者接觸過的物品，是不是又有幾千人要被匡列。他說，看到今天確診的案例，實在快氣死，擔心自己隨時會被匡列。

對於有人質疑指揮中心並未公布，為何原PO知道地點，原PO表示，自己有朋友的家人跟他去同一間醫院後就被隔離了，就是那批前後半小時被匡列的人之一，怎麼可能不知道，強調自己所言為真。

(中時新聞網)